“Os recém-nascidos correm riscos no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, devido a deficiências de equipamento” e a “rácios de ocupação de 100%” desde que começaram as obras no Hospital de Santa Maria. A denúncia é do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), que relatou um caso ocorrido este mês em que a incubadora de transporte estava avariada.“Foi necessário transferir um recém-nascido para o serviço de Neonatologia. Não havendo incubadora de transporte, foi levado num berço normal, tendo os enfermeiros registado apneias e convulsões”, afirma. “Esta situação é perigosíssima para o recém-nascido, que pode sofrer danos irreversíveis”, avisa Luís Mós, do Sindepor.