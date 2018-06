Falha informática deixa centenas de magistrados sem salário

Erro técnico deixa centenas de procuradores e juízes sem vencimento.

11:00

Centenas magistrados que não receberam o salário deste mês, devido a uma falha informática. O problema afetou o processamento de salários dos procuradores do ministério público dos tribunais judiciais e cíveis, assim como os vencimentos dos juízes dos tribunais administrativos e fiscais.



A CMTV sabe que a falha foi identificada mas não se sabe quando ficará resolvida, não estando para já garantido o processamentos dos ordenados nas próximas horas.



Em declarações ao CM, António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público confirma a situação. "Esta manhã nenhum magistrado do MP recebeu pos ordenados, como estava previsto. É uma situação inédita, não me lembro de que algo semelhante alguma vez tenha acontecido. E mostra que algo está muito errado no Ministério da Justiça".



O líder sindical adianta que foi informado da situação pelo Ministério da Justiça, mas não haverá previsão de quando o problema possa estar resolvido.