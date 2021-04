Um problema informático no programa que gera a convocatória para a vacinação contra a Covid-19 provocou esta quarta-feira o caos na Maia, com filas de utentes, durante várias horas.A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) reconheceu o problema e garante que foi ultrapassado. “Somos tratados como mendigos, é uma vergonha”, queixava-se um utente, enquanto outro lamentava que a mulher tivesse ...