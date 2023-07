Um problema informático no Portal das Matrículas impediu a inscrição dos alunos no 5.º ano de escolaridade e levou os pais ao desespero. Muitos ficaram esta sexta-feira madrugada dentro a tentar matricular os filhos, sem sucesso. Está em causa a inscrição de cerca de 90 mil alunos, que tinham até à próxima segunda-feira para o fazerem. “Tudo está mal com a Educação em Portugal, até para fazer as matrículas”, desabafou a encarregada de educação Patrícia Martins.





Os problemas começaram no primeiro dia do prazo, quinta-feira, e nesse dia o Ministério da Educação (ME) garantiu ao CM que se tratava de “dificuldades pontuais”, as quais estavam “a ser resolvidas”. Esta sexta-feira, o ME já admitiu “um problema informático” e garantiu que “o prazo das matrículas vai ser alargado”. O novo prazo não foi adiantado, porque o ME dizia estar dependente da “garantia de resolução do problema por parte da empresa informática”. Só depois disso seriam “indicados os novos prazos para compensação do tempo em que o Portal esteve inoperacional”. Mais tarde, o ME garantiu que “o problema já está resolvido”, mas não revelou o novo prazo-limite.