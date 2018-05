Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falha no INEM obriga a partilha de material

Ambulância de Suporte Imediato de Vida em Tavira registou falta de soros e medicação.

Por Rui Pando Gomes | 09:21

Uma falha no sistema de registo de consumos da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM, estacionada em Tavira, obrigou à partilha de alguns materiais consumíveis, como soros e medicamentos, entre meios do organismo no Algarve. O INEM garantiu ao CM que nunca esteve em causa a prestação do socorro e que a viatura esteve sempre operacional.



A ambulância SIV está estacionada no Centro de Saúde de Tavira e a tripulação é constituída por um enfermeiro e um técnico de ambulância de emergência. A sua missão é garantir cuidados de saúde diferenciados, designadamente manobras de reanimação, por exemplo, em situações de paragem cardiorrespiratória. Segundo o CM apurou, a falta deste material foi registada há, pelo menos, quatro dias.



Questionado pelo CM, o INEM confirmou ter existido "uma falha no sistema de registo de consumos referente a este meio de emergência", tendo o organismo público "ultrapassado no imediato a questão com recurso pontual ao stock existente em outros meios da Delegação Regional Sul - Algarve do Instituto".



O INEM garantiu que "nunca, em momento algum, esteve em causa a missão de prestação de cuidados de emergência médica deste meio diferenciado, nem o mesmo tem registado qualquer período de inoperacionalidade".