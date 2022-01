Falha técnica que impediu testes à Covid-19 está resolvida

O Ministério da Saúde garante que está solucionado o problema técnico que impediu ontem a realização de testes PCR à Covid-19 marcados pela Linha SNS 24. Vários laboratórios confirmaram ontem ao CM que os códigos enviados não estavam ativos, o que inviabilizou o rastreio de utentes com suspeitas de infeção. O Ministério da Saúde não revela quantos testes diagnóstico ficaram por fazer e garante que a falha durou pouco tempo.



A resposta enviada ao CM pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) confirma que houve "durante alguns minutos, intermitência no funcionamento de um sistema informação que é usado por outros sistemas, designadamente o de suporte aos exames laboratoriais". A tutela assegura que "estas dificuldades estão totalmente ultrapassadas e as requisições emitidas permanecem integralmente válidas". A resposta acrescenta que "desde 1 de janeiro até à data foram emitidas cerca de 1.700.000 requisições de testes pelo SNS24 e pelo Trace COVID-19".

Linda Dias, de 49 anos, foi uma das utentes que confirmou ao CM ter estado toda a manhã para realizar testes na Trofa Saúde, em Gaia, tendo acabado por não realizar o rastreio.