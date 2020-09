Falhas agravam falta de resposta à pandemia em São Brás de Alportel

Vários problemas no funcionamento e nos cuidados médicos têm agravado a situação do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, em São Brás de Alportel, nos últimos meses.A denúncia partiu da concelhia de São Brás de Alportel do PCP - Partido Comunista Português, que fala em problemas como a "suspensão da fisioterapia em ambulatório, a redução de horas de terapia no internamento e o atraso de grande duração nas ajudas técnicas", apontando ainda o dedo ao Governo pelo incumprimento na reabertura das camas de internamento, que estão fechadas há vários anos.Esta é uma unidade especializada na rede hospitalar de medicina física e de reabilitação do Serviço Nacional de Saúde. Desde 2017 que é gerida pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve e, nos últimos anos, tem sido alvo de vários protestos realizados pelo Movimento Determinante, associação algarvia que luta pelo direito à igualdade e acessibilidade de todas as pessoas."O aumento significativo nas listas de espera para o internamento e a degradação diária dos cuidados assistenciais aos doentes", têm sido alguns dos problemas levantados por este movimento algarvio.