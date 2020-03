Falhas na Linha SNS 24 levam ao desespero provocado pelo coronavírus

As falhas no atendimento da linha SNS 24, registadas desde que a Covid-19 chegou a Portugal, têm levado ao desespero quem procura informações sobre o novo coronavírus. Doze funcionárias de um lar de idosos em Barão de São João, em Lagos, ficaram ontem retidas no espaço, mais de 12 horas, à espera de indicações da SNS 24 para saber o que fazer a uma colega que apresentava sintomas semelhantes ao da infeção por Covid-19.



"Começámos a ligar às 9h00 mas esteve sempre impedida. Ligámos diretamente para as autoridades de saúde locais para nos colocarem em contacto com a linha de apoio ao médico para sabermos quais os procedimentos adequados a tomar mas não conseguimos", lamentou ao final da tarde fonte da Santa Casa da Misericórdia de Lagos, entidade que gere o lar que acolhe 50 idosos.

Já na quinta-feira, 23 crianças e seis adultos estiveram isolados durante nove horas num jardim de infância na Maia, a aguardar um resposta da SNS 24, devido a suspeitas de Covid-19 numa menina. Pouco depois das 15h00 o estabelecimento isolou a criança, com sintomas gripais, e tentou entrar em contacto com a linha, mas essa comunicação só foi possível perto das 22h00, para desespero de pais e familiares que se concentraram no exterior.





Só depois da chegada das autoridades de saúde locais foi permitida a entrada no estabelecimento, onde os ânimos estiveram bastante exaltados. As crianças saíram depois da meia-noite – não passou de um falso alarme. Ontem, a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, anunciou que a SNS 24 passa a ser gratuita e que foi reforçada com 112 enfermeiros.



Factos e mitos do coronavírus

Ana de Barros: doutorada em imunologia, especialista em comunicação de ciência

Para garantir uma prevenção adequada é necessário estarmos informados e quebrar alguns mitos existente sobre a COVID-19, doença provocada por um novo coronavírus. Baixas temperaturas podem matar o vírus? Não. A temperatura do corpo humano ronda os 36.5 — 37 graus centígrados e dificilmente varia, independentemente da temperatura exterior. Tomar um banho quente previne a COVID-19? Não.



Mais uma vez, a temperatura do nosso corpo pouco ou nada varia, independentemente da temperatura da água com que tomamos banho. Pode este vírus ser transmitido em zonas húmidas e quentes? Sim. O vírus pode ser transmitido em todas as zonas, incluindo as que têm temperaturas mais altas e clima húmido. A maneira mais eficiente de nos protegermos é lavar as mãos frequentemente com desinfetantes à base de álcool ou lavá-las cuidadosamente com água e sabão.