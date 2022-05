Os moradores da freguesia de Arroios, em Lisboa, sentem-se “obrigados” a usar as estradas e os passeios para deixarem o lixo porque, devido a falhas na recolha de resíduos, os caixotes estão cheios. Quem mora em andares inferiores queixa-se do cheiro. “Às vezes nem abrimos as janelas”, conta Margarida Duarte, residente. A situação repete-se noutros pontos da cidade.Ao, a Câmara de Lisboa assume a existência de problemas com os camiões da recolha há cerca de um mês, mas garante que a situação já está regularizada. A autarquia aprovou esta segunda-feira 2,4 milhões de euros para as juntas (100 mil € cada) realizarem trabalhos de higiene urbana este ano.