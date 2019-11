Falhas na rede fixa atrasam socorro a aldeias da Pampilhosa da Serra

Existem aldeias do concelho de Pampilhosa da Serra sem comunicações há 16 dias, na sequência da queda de árvores sobre as linhas, devido ao mau tempo. O cenário é recorrente e está a motivar atrasos no socorro à população envelhecida, que se queixa de pagar um serviço que não pode usar.Este sábado, em Praçais, um homem de 92 anos, a viver com a mulher, sentiu-se mal e não conseguiu pedir socorro, uma vez que a rede fixa não funcionava desde a madrugada de quinta-feira."Foram as senhoras do apoio domiciliário, que tiveram de ir à Pampilhosa da Serra chamar os bombeiros", conta aoPedro Santos, 60 anos, que sublinha que o vizinho "continua hospitalizado em Coimbra".O serviço de televisão foi reposto sábado, mas este domingo os telefones continuavam sem sinal em quatro povoações. "Não se admite: até para reclamar temos de fazer oito quilómetros para ter rede, ligar e depois ainda nos taxam a chamada", conta revoltado Adriano Veiga, 84 anos, morador em Pescanseco Fundeiro.Em Pescanseco Cimeiro, onde queixas semelhante se repetem, Maria Neves, 72 anos, vai mais longe: "A televisão já veio, mas continuo sem telefone e internet, e não consigo falar com os filhos que estão em Lisboa. Para o fazer tenho de pedir boleia e deslocar-me a Pampilhosa da Serra", afirma. Sempre que chove, as aldeias do concelho ficam isoladas: "Os pinheiros estão secos, por causa dos fogos de 2017 e caem sobre as linhas", explica Pedro Santos.