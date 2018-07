Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falhas nas matrículas desesperam pais

Problemas técnicos do portal já acontecem há pelo menos 10 anos.

Por Bernardo Esteves | 08:45

Pais e alunos desesperaram nos últimos dias para conseguir realizar as matrículas devido a falhas no Portal das Escolas, um problema que se repete há pelo menos uma década.



"Esta manhã voltou a haver falhas. Esta plataforma tem 10 anos e o problema tem-se repetido sempre. Um dos problemas é a burocracia que torna o processo moroso, cada aluno precisa de 10 a 15 minutos para se registar", afirmou Manuel Pereira, da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, acrescentando: "Estamos a fazer à medida que podemos e para não termos as pessoas horas à espera dizemos para virem mas tarde concluir o processo".



Lucinda Peres esteve três horas na Escola Ferreira de Castro, em Mem Martins (Sintra), para matricular a filha, que transitou para o 10º ano.



"O processo é moroso. Ao todo são sete passos, é preciso introduzir muitos dados e o sistema estava sempre a ir abaixo", conta ao CM.



Para Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, tem sido "um grande transtorno para os pais dos alunos".



"A administração pública carece de um reforço das plataformas informáticas, a do IRS também vai sempre abaixo na última semana do prazo", refere, frisando que o problema "afeta mais quem muda de escola, sobretudo do 9º para o 10º ano".