Falhas no Instituto do Sangue por dívida de 83 milhões de euros

causa está a compra de material, que afetou alguns procedimentos de análise ao sangue e o apoio a candidatos a transplante.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) enfrentou durante o ano passado grandes constrangimentos ao normal funcionamento devido à dívida das entidades públicas, em especial dos hospitais. Segundo noticia o Público, a 31 de dezembro de 2018 a dívida ao IPST era de 83,3 milhões de euros. Até 31 de julho deste ano a dívida, reconhecida pelo Tribunal de Contas, ascendia aos 75,8 milhões.De acordo com o relatório de atividades de 2018 do IPST, a falta de dinheiro é um dos motivos para a dificuldade que o instituto enfrenta. Em

Fonte do instituto explicou ainda que o IPST é financiado através de receita e, por esse motivo, as dívidas de entidades externas causam grandes constrangimento na atividade operacional.



Desde 2008, o número de dadores e de dádivas de sangue tem vindo a diminuir.