Falhas nos privados atrasam rastreios ao coronavírus

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu este domingo que há falhas nos testes de despistagem à Covid-19, sobretudo no setor privado. A revelação foi feita depois de este domingo o CM ter denunciado que há instituições de saúde, em vários pontos do País, que só estão a marcar exames de rastreio para depois do período da Páscoa.

"Não escondemos que há dificuldades, não escondemos que o prazo de marcação de um teste para uma data de meados de abril não é desejável, não é aceitável. Vamos tentar redistribuir as necessidades e responder", garantiu a titular da pasta da Saúde.

Marta Temido justificou as falhas com "algumas avarias dos parceiros privados", relacionadas com aparelhos utilizados na realização dos exames, e com a dificuldade no acesso a zaragatoas - material usado para recolher as amostras de material biológico para análise. Segundo a ministra, há neste momento privados que estão a marcar testes para períodos mais distantes do que aqueles que são garantidos no público. Marta Temido disse acreditar, no entanto, que a resposta melhore ao longo da semana, altura em que será distribuído todo o material que chegou ao País.

Este domingo, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indicava que foram registados 295 óbitos e mais 754 novas infeções, totalizando agora 11 278 casos confirmados. Deste total, há 1084 pessoas internadas, das quais, 267 nos Cuidados Intensivos.



Maioria das crianças dadas como curadas

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, destacou ontem a capacidade de recuperação das crianças. "A maior parte está no domicílio e muitas foram dadas como curadas", acrescentou a diretora-geral da Saúde.