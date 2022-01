As falsas urgências representam já metade dos doentes que chegam aos hospitais. O aumento do número de pessoas que se dirigem às unidades hospitalares para realizar testes PCR acaba por “provocar maior pressão sobre um serviço já no limite, com fortes constrangimentos por falta de profissionais de saúde”, refere o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha.