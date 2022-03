Diagnosticada com um cancro no cólon em estado avançado, a mulher decidiu procurar tratamentos alternativos à quimioterapia. Aconselhada por conhecidos, a doente foi a um consultório de um homem que se apresentava como médico e que tinha a reputação de homeopata e osteopata. Ao longo do tempo, entregou 329 mil euros para tratamentos, que o suspeito, de 36 anos, dizia que a iriam curar.