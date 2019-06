O processo não é transparente, falta coragem das entidades para reconhecer as falhas do sistema".As palavras de indignação são de Teresa Marques, viúva de António, doente de 61 anos diagnosticado com cancro do pulmão.O homem morreu no dia 27 de março sem fazer quimioterapia, devido ao atraso do resultado do exame decisivo enviado pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), enviado a 23 de janeiro para o Instituto Português de Oncologia de Lisboa.Quase dois meses após ter denunciado aoa demora que comprometeu o tratamento do marido, Teresa continua sem obter uma reação das entidades envolvidas. "É vergonhoso nenhuma instituição, pelo menos por respeito, me ter contactado", lamenta.Esta quarta-feira, foi a vez do IPO de Lisboa ser ouvido no Parlamento a propósito do atraso da análise. José Cabeçadas, diretor do Serviço de Anatomia Patológica, admitiu que foi "demasiado longo" o tempo de espera até ao processamento da análise.Questionado pelo, o IPO confirmou que alterou os procedimentos das amostras: implementou um "formulário" único para reunir as informações do doente, e as amostras incompletas não são devolvidas até chegarem todos os dados.O IPO diz que foi pela "segurança" da identificação do doente que exigiu ao CHUA o termo de responsabilidade.Estão retidas pelo IPO de Lisboa duas amostras de exames de anatomia patológica, devido à falta de informação, apurou oAs amostras provêm de hospitais privados. Oquestionou o IPO se esta situação põe em risco os doentes em causa, mas não obteve esclarecimentos.A Ordem dos Médicos e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve negaram no Parlamento que tenham sido questões financeiras a atrasar o exame. O hospital admitiu que o IPO exigiu um "termo de responsabilidade".Já a OM considerou que terá sido uma "questão administrativa imposta pelo IPO".Pelo menos cinco casos de doentes à espera dos resultados dos exames foram detetados no Hospital de Portimão e outros em Faro. Estas unidades integram o CHUA."Bracarenses não vão tolerar retrocessos""Braga e os bracarenses não vão tolerar retrocessos nos cuidados de saúde à população", avisou esta quarta-feira Ricardo Rio, presidente da Câmara, na cerimónia dos 10 anos de parceria do Grupo Mello Saúde com o hospital da cidade.O grupo privado deixa a gestão da unidade a 31 de agosto e o autarca exigiu ao Estado, na cerimónia que serviu de despedida, "a mesma excelência nos cuidados" a que os bracarenses estão habituados.