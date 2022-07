Três barragens estão com o armazenamento de água próximo do volume morto – a reserva técnica, que fica abaixo dos canos de captação. O caso mais preocupante é o da Barragem de Campilhas (Santiago do Cacém), que tem 1,036 hectómetros cúbicos de água (3,8% da capacidade total). O volume morto situa-se em 1,000 hectómetros cúbicos.









