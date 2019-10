Falta de auxiliares nas escolas de Norte a Sul do País

A falta de funcionários está a afetar escolas por todo o País. Na Escola Básica Quinta da Courela, no Seixal, os alunos têm aulas dia sim dia não. Esta sexta-feira, apenas os alunos dos 1º e 2º anos tiveram aulas, enquanto os do 3º e 4º ficaram em casa. Na segunda-feira têm aulas os do 3º e 4º e ficam em casa os dos 1º e 2º anos.Na origem da decisão do Agrupamento António Augusto Louro está o facto de a escola ter apenas duas funcionárias, uma para o turno da manhã e outra para o da tarde. Cada uma tem de lidar com 277 alunos. "Venho para o portão entregar os alunos e os outros ficam sem ninguém no recreio. Aleijam-se, batem-se e não há ninguém para os ajudar", conta aoa auxiliar Célia Duarte."A segurança dos nossos filhos não está garantida", lamenta Tiago Tardão. "Pagamos impostos para os nossos filhos irem à escola todos os dias e não dia sim dia não", afirma Djamila Painho. A morte de um auxiliar e a baixa médica de outras duas explica o problema. Há autorização para recrutar apenas duas em todo o agrupamento. "É insuficiente", lamenta Sofia Casaca, da associação de pais.Em Évora, a Escola de São Mamede suspendeu as aulas do 1º ciclo a partir das 16 horas, por falta de dois funcionários. Já na Escola de Santa Clara, a falta de quatro funcionários, três deles por baixa médica de longa duração e um por aposentação, obrigou a suspender as aulas de Educação Física do 2º ciclo. Também a reprografia, a biblioteca, o ginásio e a sala de convívio estão a funcionar a meio gás. A situação repete-se no Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício onde faltam, pelo menos, dois funcionários.Em Esposende, a Escola Básica de Forjães vai suspender a aulas dos 2º e 3º ciclos no período da tarde a partir de segunda-feira. Paula Cepa, diretora do agrupamento António Rodrigues Sampaio, diz que espera ter o problema resolvido com a contratação de 10 funcionários a meio tempo.A Escola Básica do Godinho, Matosinhos, e os pais dos alunos estão contra a decisão da autarquia de transferir para a escola 40 alunos de um colégio."O colégio Scholé pediu à câmara para instalar os alunos no nosso espaço e a autarquia aceitou e apenas deu conhecimento da decisão. Sem mais explicações", disse aofonte da coordenação da escola, que alerta: "Os métodos de ensino são diferentes. Não sabemos o que isso vai implicar". Ao, a autarquia não explicou o motivo da mudança dos alunos.Os professores concentram-se este sábado às 14h30 no Marquês de Pombal, em Lisboa, e desfilam depois na avenida da Liberdade. A comemoração do Dia Mundial do Professor coincide este ano com a véspera de eleições.Portugal tem a maior diferença salarial (116%) entre um professor do 3º ciclo no início e no fim da carreira docente, revela um relatório da rede Eurydice. O relatório não tem em conta que devido ao congelamento a grande maioria não chega ao topo.O problema da falta de funcionários está também a afetar o funcionamento da Escola Básica Monte Abraão, no concelho de Sintra. Os estudantes só puderam esta sexta-feira entrar na escola para iniciar as atividades letivas pelas 11h00. Na próxima semana a situação deverá repetir-se, o que está a indignar os pais dos alunos desta escola.