Os CTT admitem "fortes dificuldades na contratação de carteiros em várias zonas do País" e confirmam que tem havido " constrangimentos pontuais na distribuição", por exemplo, no concelho de Valongo, onde habitantes têm reclamado nos postos e até no centro de distribuição de Ermesinde. Ao CM, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios indica que, para regularizar o serviço, faltam "600 a 700 carteiros".









