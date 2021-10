A falta de chuva está a obrigar a uma gestão mais apertada da água armazenada na Barragem da Bravura, em Lagos, que está no nível vermelho com apenas 16,6% do volume total preenchido. As barragens do Enxoé e Alqueva, que integram a bacia do Guadiana, são duas das albufeiras com maior percentagem de água, com 98 e 78% da capacidade ocupada, respetivamente.





A Barragem da Bravura é a albufeira com menor percentagem de água armazenada em todo o País. Segundo os dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), até final de setembro, a bacia das Ribeiras do Algarve - onde se insere a Bravura, no Barlavento Algarvio - era a única que estava abaixo da linha vermelha, com 16,6%. “É uma situação bastante preocupante que já obrigou a tomarmos medidas de contenção, com uma gestão diária da água”, assumiu aoHélder Henriques, presidente da direção da Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor, a entidade responsável pela gestão e manutenção quer da barragem quer de toda a rede de infraestruturas de distribuição pelos agricultores.

Segundo o Boletim de Armazenamento nas Albufeiras de Portugal continental, comparativamente ao mês de agosto, verificou-se a descida de volume de armazenamento em onze bacias hidrográficas do País e um aumento em apenas uma. De acordo com o mesmo documento, “das 60 albufeiras monitorizadas, 8 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 9 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total”.