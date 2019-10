Falta de condições obriga INEM a transferir helicóptero de Santa Comba Dão para Viseu

A falta de condições para operações de emergência médica no heliporto de Santa Comba Dão obrigou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) a transferir o seu helicóptero para o aeródromo de Viseu, foi esta terça-feira anunciado."O INEM recebeu hoje a informação que o helicóptero de emergência médica sediado no heliporto de Santa Comba Dão teria de suspender imediatamente a sua atividade neste heliporto", refere o INEM em comunicado.Segundo o documento, esta decisão foi comunicada pela empresa Babcock, responsável pela gestão da operação, aeronavegabilidade permanente e manutenção do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM) do INEM."Está relacionada com o facto de a empresa ter sido notificada pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) que o heliporto de Santa Comba Dão apenas reúne condições para ser detentor de uma autorização para fins de proteção civil, que não pode incluir as operações de emergência médica", frisa.O INEM explica que, à luz dos regulamentos em vigor, o heliporto em Santa Comba Dão não pode ser certificado como Base de Operações de Helicópteros de Emergência Médica."Com base nesta informação, INEM viu-se obrigado, no imediato, a tomar as medidas adequadas para garantir as melhores condições para o cumprimento da atividade do SHEM, transferindo este helicóptero para o Aeródromo Municipal de Viseu", adianta.Para o INEM, "esta solução irá permitir manter toda a operacionalidade desta aeronave, sem colocar em causa a capacidade de resposta na área de atuação do respetivo meio de emergência médica".O Instituto diz que outros esclarecimentos sobre as questões técnicas relacionadas com as operações aeronáuticas e a certificação desta infraestrutura "devem ser solicitados à Babcock ou à ANAC".