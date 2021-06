A falta de informação relacionada com os números de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) impossibilitou à DGS o tratamento dos dados recolhidos nos quatro eventos-teste realizados em abril e maio, com o objetivo de permitir o aumento da lotação das salas e a organização de eventos ao ar livre.O mesmo é dizer que, mais de um mês depois da realização do último evento-piloto, o setor dos espetáculos ao vivo continua à espera. “Na reunião que tivemos na sexta-feira com a DGS, disseram-nos que estavam com dificuldades em cruzar os dados das pessoas testadas nos eventos e pediram-nos os números de utente, informação que solicitámos de imediato à Cruz Vermelha e que reencaminhámos na segunda-feira”, explicou ao CM Álvaro Covões, da Associação de Promotores de Espectáculos, Festivais e Eventos (APEFE).