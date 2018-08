Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de dermatologistas no IPO atrasa consultas

caso r Doente está à espera de remarcação desde abril devido à “inexistência de recursos”

Por Francisca Genésio | 02:05

O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa está com falta de médicos dermatologistas. A carência de profissionais está a causar um atraso na marcação de consultas. Num documento a que o CM teve acesso, a unidade justifica os cancelamentos devido à "inexistência de recursos humanos".



"Disseram-me que a minha consulta tinha de ser cancelada porque a médica se reformou, mas acho que isto não acontece de um dia para o outro", disse ao CM um utente seguido no IPO de Lisboa.

Noutro documento, datado de 23 de julho, o IPO admite que ainda não tem nenhum clínico para substituir a médica especialista em causa.



"Sou acompanhado no IPO há cerca de 10 anos e, por ano, tenho pelo menos três consultas de monitorização. Estou à espera da remarcação desde abril", criticou. Ao CM, o IPO de Lisboa esclareceu que "os doentes assistidos pela médica que se reformou foram distribuídos pelos colegas de serviço" e que as consultas estão a ser marcadas de acordo com "critérios de prioridade". Para substituir a médica aposentada, o IPO afirmou ter aberto um processo de recrutamento em abril e que o "procedimento está em curso".



PORMENORES

12 mil consultas por ano

O IPO de Lisboa realiza cerca de 12 mil consultas de dermatologia por ano, das quais 2500 correspondem a primeiros atendimentos e 2800 a tratamentos.



Carência em todo o País

Ao CM, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse que a falta de dermatologistas é "transversal" em várias unidades do País.



Tratamento e diagnóstico

O IPO de Lisboa foi criado em 1923. O serviço de dermatologia está "vocacionado para o diagnóstico e tratamento" de doença oncológica cutânea.