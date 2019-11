Falta de exame penaliza vítimas de surto de legionella

As vítimas do surto de legionella em Vila Franca de Xira em novembro de 2014 "estão a ser duplamente penalizadas", acusa o médico Filipe Froes. Em causa, a exigência dos tribunais numa análise que não era recomendada pelas autoridades de saúde para confirmar a legionella.No caso dos doentes mais graves, alguns dos quais foram tratados no Hospital Pulido Valente, "a realização do exame podia até agravar o seu estado de saúde, pondo-lhes a vida em risco", explica o médico Filipe Froes, em declarações à Renascença.Cerca de 250 pessoas foram excluídas do processo por não conseguirem provar que a doença que os afetou teve origem na bactéria encontrada nas torres da fábrica de Vila Franca de Xira da empresa Adubos de Portugal. Recorde-se que dos 403 doentes identificados oficialmente durante o surto - 14 acabaram por morrer - apenas 73 não foram excluídos da acusação.Joaquim Ramos, fundador da Associação de Apoio às Vítimas, e também vítima, mas que foi excluído do processo, por falta de provas, quer que lhe "expliquem porque foi contaminado". E critica: "Só a partir de 2017 é que as vítimas deixaram de pagar taxas de justiça e taxas moderadoras."