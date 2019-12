Falta de juiz impede Natal em família

Tiago Preto, 39 anos, separou-se da companheira, com quem tem três filhos menores, em novembro de 2018, quando ainda estava no Reino Unido. E prepara-se agora para - já em Portugal - passar o Natal, pelo segundo ano seguido, sem a companhia dos jovens de três, cinco e 11 anos."Custa-me porque assisti ao nascimento dos três, sempre fui um pai presente e hoje em dia nem sei onde vivem. É tudo uma incógnita", confidencia Tiago. O advogado Pedro Proença, que o representa, explica aoque, dado que a ex-companheira está desaparecida, é preciso procurá-la, via edital.Mas é na própria Justiça que reside o entrave: "O juiz do Tribunal de Família e Menores de Loures (TFML), a quem está distribuído o processo - o juiz 3 -, está neste momento sem titular.O próprio tribunal informou que o titular do cargo foi para o Governo e, com sorte, lá para janeiro haverá substituto", revela o advogado. Sem juiz titular não é, por isso, possível dar andamento ao processo de Tiago. Otentou contactar o TFML, sem sucesso.