Mais de uma dezena de ambulâncias estiveram retidas várias horas, esta quarta-feira, à porta da urgência do Hospital de Faro.A espera acontece devido à falta de macas, que ficam retidas no interior da unidade hospitalar com os doentes.Ao que oapurou, tudo aconteceu devido a um pico de afluência ao serviço de urgência e à demora na triagem dos doentes que chegaram em ambulâncias.Os constrangimentos terão ficado resolvidos ao final do dia.