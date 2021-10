Cirurgias adiadas por falta de anestesistas, urgências obrigadas a encerrar, serviços de Oncologia que não conseguem dar resposta a todos os utentes – o quadro ‘negro’ que se vive nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) teve um novo capítulo com o pedido de demissão do diretor clínico e de 87 diretores de serviço e departamentos, coordenadores de unidade e comissões e ainda chefes de equipa da Urgência, do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.