A criação de equipas dedicadas nas Urgências pode ajudar a evitar o encerramento de serviços devido à falta de médicos. A proposta do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) não teve até agora retorno do Ministério da Saúde. “O facto de o Ministério não reconhecer que há falta de médicos é o principal problema do Serviço Nacional de Saúde”, diz ao CM Jorge Roque da Cunha, presidente do SIM.