Falta de médicos leva utentes a percorrer 40 quilómetros até Penafiel

A Administração Regional de Saúde do Norte reconhece a “dificuldade em encontrar médicos disponíveis” para o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de Baião, que funciona 24 horas por dia nas instalações do centro de saúde. Ainda assim, “tem mantido permanentemente diligências no sentido de colmatar as necessidades do serviço.”



A falta de médicos no SAP já levou PSD e PCP a alertarem para a situação, indicando que muitos utentes veem-se obrigados a deslocações de 40 quilómetros até ao Hospital de Penafiel. Também a Câmara de Baião alertou o Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega e o Governo.



Ver comentários