O Serviço Nacional de Saúde tem esta semana 38 unidades com urgências a funcionar de forma limitada - a semana passada foram 33 -, de acordo com o plano de reorganização da rede divulgado pela Direção-Executiva do SNS, que prevê uma “normalização genérica” dos 83 pontos em todo o País a partir de janeiro.



O plano de reorganização reconhece que a pressão das infeções respiratórias e as temperaturas mais baixas que estão a ocorrer trazem desafios em termos de doença aguda, com impacto não apenas nos serviços de urgência, mas também nos internamentos. Os utentes devem, sempre que possível em caso de doença aguda, ligar previamente para o SNS24 e cumprir com as orientações recebidas.



Falta de médicos limita 38 urgências do SNS na última semana do ano