Ministério da Saúde nega desperdício de vacinas da Covid-19. Uso da 6.ª dose tem sido "prática generalizada em Portugal"

A falta de uma norma da Direção-Geral da Saúde que permita preparar seis doses por cada frasco da vacina da Pfizer contra a Covid-19 já obrigou a desperdiçar uma quantidade que daria para vacinar seis mil portugueses, revela o Expresso.

Segundo o jornal, o desperdício "é generalizado entre os países europeus e deve-se à inércia da Agência Europeia de Medicamentos em aprovar o pedido do primeiro laboratório fornecedor, Pfizer, para que sejam preparadas seis e não cinco doses por frasco".

O pedido de alteração das doses foi entregue ao regulador europeu no dia 30 de dezembro, mas continua sem resposta.



Ministério da Saúde nega e diz que uso da 6.ª dose tem sido "prática generalizada em Portugal"

Em comunicado, o Ministério da Saúde explica que "a possibilidade de extrair 6 doses foi confirmada, permitindo a administração de 6 doses por frasco, desde que fosse sempre verificado e assegurado o volume de 0,3 ml previamente a cada administração", numa nota do INFARMED de 30 de dezembro que foi divulgada, e garante que se está a seguir este procedimento, negando que seja desperdiçada a sexta dose por frasco da vacina



O organismo adianta ainda que a Pfizer sumbeteu o pedido de alteração das diretrizes da extração do número de doses por frasco à Agência Europeia de Medicamentos (EMA), "cuja avaliação será hoje concluída e que será objeto de comunicação posterior". A decisão foi entretanto anunciada.



"Neste enquadramento a prática generalizada dos postos de vacinação tem sido a utilização da 6.ª dose, cumpridas que sejam as condições exigidas (...). Importa afirmar que a utilização da 6.ª dose cumpriu com todas as regras de segurança e qualidade aplicáveis à reconstituição e administração de fórmulas medicamentosas", termina.