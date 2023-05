Falta de oficiais de justiça no Seixal atrasa milhares de processos, incluindo urgentes

No Núcleo do Seixal da Comarca Judicial de Lisboa há milhares de emails e documentos por tratar e milhares de inquéritos por distribuir no Ministério Público (MP), incluindo alguns considerados urgentes, por falta de oficiais de justiça.

A informação consta de um levantamento oficial, a que a Lusa teve acesso, assinado pela administradora judiciária da comarca de Lisboa, Maria Feliciana Salgado, relativamente ao qual foi dado conhecimento ao juiz presidente da comarca, Artur Cordeiro, ao procurador coordenador do Ministério Público, à Procuradora-Geral Adjunta, Helena Gonçalves, e à diretora do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) regional de Lisboa, Fernanda Pego.

Em atraso, por falta de tratamento, estavam, a 17 de maio, cerca de 1.500 emails nas várias caixas do Núcleo do Seixal. São também referidos "constrangimentos e atrasos" no tratamento dos emails dirigidos à secção especializada integrada de violência doméstica (SEIVD), secção onde existem mais de dois mil papéis a aguardar tratamento por parte dos oficiais de justiça, entre os quais alguns considerados urgentes ou prioritários.