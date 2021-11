Falta de professores sentida também nas escolas privadas

As escolas privadas também estão a sentir o problema da falta de professores e pedem ao Governo a adoção de medidas rápidas, tendo já enviado um pedido para reunir urgentemente com o Ministério da Educação.“Uma portaria simples de habilitação própria permitiria que os licenciados pós-Bolonha possam dar aulas mesmo não tendo seguido a via de ensino”, afirma ao CM Rodrigo Queiroz e Melo, da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, lembrando que atualmente essa possibilidade só está ao alcance dos licenciados pré-Bolonha, “que são cada vez menos”.