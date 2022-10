Falta de profissionais leva ao encerramento de serviços de urgência

As urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar do Barreiro/Montijo, do Centro Hospitalar de Setúbal e do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, estão encerradas esta sexta-feira por falta de profissionais. Também o serviço de urgência de Ortopedia/Traumatologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, não está a receber pacientes urgentes.

O CM sabe que as Urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Centro Hospitalar do Barreiro/Montijo vão estar encerradas entre as 9h00 e as 21h00 desta sexta-feira. Já o Centro Hospitalar de Setúbal não vai receber grávidas das 9h00 desta sexta-feira às 9h00 de sábado, nem das 9h00 de domingo às 9h00 de segunda-feira.

O Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, vai ter o serviço de urgência de Obstetrícia e Ginecologia encerrado entre as 8h00 desta sexta-feira e as 8h00 de domingo. Também as urgências de Ortopedia/Traumatologia do Hospital Garcia de Orta não vão receber doentes urgentes politraumatizados entre as 8h e as 20h desta sexta-feira.