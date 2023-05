Os trabalhadores da fábrica da Volkswagen em Palmela queixam-se da falta de pessoas nas linhas de produção, o que dificulta, nomeadamente, a marcação de “dias de compensação, férias ou dias especiais, muitas das vezes pedidos com mais de um mês de antecedência”.A empresa comprometeu-se ontem a criar de imediato “uma ‘pool’ de trabalhadores para fazer face ao absentismo”, adiantou a Comissão de Trabalhadores, no final de uma reunião com os diretores de produção e dos recursos humanos.