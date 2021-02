Metade do efetivo das corporações de bombeiros de Peniche, Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O facto de não se saber quando é que haverá a vacinação dos restantes operacionais motiva críticas, por condicionar o socorro prestado pelos soldados da paz.













O Centro de Saúde das Caldas da Rainha foi este sábado palco da vacinação de 69 bombeiros, que se juntaram aos 85 a quem foi administrada na semana passada, estando prevista para maio a segunda dose.

O comandante nas Caldas da Rainha, Nelson Cruz, declarou que “a população não conta só com 50 por cento dos bombeiros, conta com todos, e o que é estranho é como é que alguém que faz o planeamento do país não percebe que 85% do socorro pré-hospitalar é feito pelos bombeiros”.