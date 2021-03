Falta de vacinas da Covid-19 deixa prioritários à espera em Palmela

A funcionar há nove dias, o centro de vacinação do Pinhal Novo, que serve o concelho de Palmela, deixou esta terça-feira dezenas de utentes à porta.Fonte ligada à estrutura confirmou aoque a entrega do lote de vacinas contra a Covid-19 que deveria esta terça-feira ter chegado àquele centro não aconteceu e todos os utentes prioritários com marcação para a primeira dose tiveram que regressar a casa sem imunização.A vacinação no espaço, instalado pela autarquia de Palmela no Pavilhão Municipal, começou a 2 de março. Estrutura tem capacidade para administrar 150 vacinas por dia e está dividida em oito gabinetes controlados por um clínico e seis enfermeiros. Numa primeira fase, serão vacinadas no centro pessoas com mais de 80 anos e maiores de 50 anos com patologias associadas.