"Eu não sou o Santo António, não consigo estar em dois sítios ao mesmo tempo. E por isso continuo à espera, desde há um ano, que a Universidade do Minho elabore um parecer jurídico para se saber qual a prioridade. Se é vigiar um exame ou ir a uma reunião, para que não volte a acontecer comigo nem com mais ninguém.”





É revoltado que Paulo Pereira, professor de Matemática na Universidade do Minho, em Guimarães, há mais de 20 anos, participou à Inspeção-Geral da Educação e Ciência o que considera configurar um caso de abuso de poder. “Marcaram-me uma reunião e a vigilância de uma prova de Matemática, no mesmo dia, à mesma hora, em janeiro de 2020. Informei que não iria estar na reunião, porque obviamente o supremo interesse dos alunos em exame fala mais alto”, começa por explicar o docente que acredita que pode estar perante “uma possível perseguição”. Quando recebeu a ata da reunião, percebeu o inconcebível. “Tinha-me sido marcada falta injustificada, quando havia faltas justificadas de colegas que tinham ido ao dentista. Recorri logo, informando todos os envolvidos e, volvidas umas semanas, a falta foi justificada por uma patetice, dando conta que a responsável só mais tarde se apercebeu que eu tinha tentado arranjar um substituto para a vigilância. Se eu estiver doente, não tenho de arranjar substituto. Isto não faz sentido nenhum”, exemplifica o professor, que quer ver o assunto esclarecido para não haver dúvidas no futuro. “Há um ano que a universidade preparara um parecer, para priorizar as situações, mas ainda nada”, diz Paulo Pereira.