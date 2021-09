Faltam 167 500 pessoas para atingir meta de 85% da população portuguesa completamente vacinada contra a Covid-19

Para Portugal atingir a meta dos 85 por cento de população com vacinação completa ainda falta concluir a vacinação em 167500 pessoas, apurou o CM junto da Task-Force de vacinação.



De acordo com o último relatório de vacinação, até ao último domingo (19) tinham sido vacinadas com pelo menos uma dose 8889941 (86%) pessoas no País, sendo que havia 8546688 (83%) com vacinação completa. Já contando com as vacinas administradas na segunda e na terça-feira, faltam concluir a vacinação 167500 pessoas para que Portugal atinja os 85% de população imunizada - uma das condições para o País avançar mais no desconfinamento.





Esta meta deverá ser atingida até ao final deste mês. Atualmente, os centros de vacinação funcionam em modalidade 'Casa Aberta', e qualquer pessoa que não foi vacinada pode sê-lo, independentemente do local de residência- ou seja, não há obrigatoriedade de ser vacinado no centro de vacinação do concelho onde reside.