Alguns departamentos do Estado perderam trabalhadores em 2022 face a 2021, como é o caso da Autoridade Tributária (AT), que fechou o ano com um balanço negativo de 280 trabalhadores, revela a síntese estatística do emprego público divulgada pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).









