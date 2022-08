Faltam 35 milhões de euros para informática nas escolas

O Tribunal de Contas divulgou que na digitalização das escolas a "Secretaria-Geral da Educação e Ciência ainda não tinha distribuído aos beneficiários 35 milhões de euros de adiantamentos, dificultando a execução dos respetivos investimentos". O programa ‘Componente 20’ prevê, até 2025, um investimento de 515 milhões de euros.No relatório referente à auditoria sobre a aplicação de recursos públicos na digitalização para as escolas, é recomendado ao Ministério da Educação um esforço "pela conclusão do processo de afetação dos computadores e de conectividade já entregue às escolas".O relatório indica que de 1,04 milhões de euros para material informático foram entregues 589 mil euros em material para os alunos e 93 mil para os professores, faltando canalizar 358 mil euros. A auditoria conclui que "tanto ao nível da reforma como dos investimentos, a execução está a decorrer, em geral, em conformidade com os objetivos e metas estabelecidos".