São necessários mais 500 técnicos de emergência pré-hospitalar para colmatar as falhas no socorro do INEM, mas apesar de os concursos abrirem, sobram sempre vagas. A crítica é de Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que ao CM refere que são precisos 1400 TEPH, quando atualmente existem cerca de 900.









