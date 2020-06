Faltam distribuir 560 ventiladores no Serviço Nacional de Saúde

Há 560 ventiladores comprados pelo Ministério da Saúde à China que ainda não foram avaliados pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e pelo Instituto de Soldadura e Qualidade, para que possam ser distribuídos pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).Feita a avaliação, e já nas unidades de Saúde, os aparelhos serão ainda submetidos a testes pela Comissão de Acompanhamento de Medicina Intensiva, de forma a garantir que os equipamentos adquiridos não apresentam falhas, à semelhança do que já aconteceu.Marta Temido, ministra da Saúde, adiantou esta sexta-feira que "a maioria" dos 1151 aparelhos (representaram um investimento de 20,9 milhões de euros) comprados pelo Governo, com o objetivo de duplicar o número ventiladores nas unidades do SNS, já foi entregue. Antes da pandemia, o SNS já contava com 1142 ventiladores. A titular da pasta da Saúde avançou ainda que, no total, foram fretados 14 voos, desde o início da pandemia, para trazer para Portugal 952 equipamentos, entre compras e doações.O CM questionou o Ministério da Saúde sobre o número de ventiladores que ainda se encontram na China, mas não obteve resposta até final da noite de sexta-feira.