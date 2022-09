Agrava-se o problema da falta de professores nas escolas. A ‘nuvem negra’ que os diretores temiam nas vésperas do arranque do novo ano letivo começa a tomar forma. Os dados mais recentes indicam que há 1968 horários (com 8 ou mais horas de carga letiva) sem candidatos ou recusados.



Informática (439), Geografia (157), Físico-Química (123), Matemática (109) e Português (106) são as disciplinas com mais horários não ocupados.









