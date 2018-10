Faltam profissionais nas unidades de AVC

Existem apenas seis equipas de reabilitação completas em todo o país.

Por Catarina Cardeta e Cláudia Machado | 09:38

Apenas seis Unidades de Acidente Vascular Cerebral em Portugal têm equipas de profissionais completas ao serviço da reabilitação dos doentes, revela um estudo da Sociedade Portuguesa do AVC. A investigação concluiu que, das 27 unidades existentes, 37% tem dois ou mais elementos da equipa em falta e, em 18%, faltam três ou mais.

"Há unidades a funcionar com equipas de reabilitação muito aquém do que seria desejável", afirma Bárbara Moreira da Cruz, uma das autoras do estudo.

Ao CM, a médica fisiatra Ana Alves, coautora do estudo, explica que a maior baixa se verifica na área da terapia ocupacional. "Sem uma equipa multidisciplinar, coordenada, o doente não atinge o seu potencial máximo de reabilitação", diz.

O relatório considerou uma equipa completa quando composta por um médico fisiatra, terapeutas, fisioterapeuta, enfermeiros, assistente social, nutricionista e psicólogo.