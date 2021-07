O caso já é conhecido como ‘a birra da Cidadania’. Pelo segundo ano consecutivo, dois irmãos, alunos da Escola Camilo Castelo Branco, em Famalicão, chumbaram por terem excedido o limite de faltas às aulas de Cidadania.





Tal como no ano passado, os pais dos dois jovens, que frequentam o 7º e o 9º ano e têm 5 a todas as disciplinas, interpuseram uma providência cautelar junto do Tribunal Administrativo ...