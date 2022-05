Famalicão investe 292 mil euros para ajudar 303 famílias a pagar a renda de casa

A Câmara de Vila Nova de Famalicão vai apoiar, ao longo deste ano, 303 famílias do concelho no pagamento das rendas, num investimento de 292.500 mil euros, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, o município refere que a proposta para a concessão dos apoios, atribuídos no âmbito do programa municipal "Casa Feliz -- Apoio à Renda", é um dos pontos em discussão na reunião de quinta-feira do executivo.

Os apoios são divididos em três escalões, sendo que o A corresponde a um apoio mensal de 100 euros e foi atribuído a 105 candidatos.

O subsídio mensal relativo ao escalão B é de 75 euros e foi atribuído a 159 candidatos.

O escalão C corresponde a um apoio mensal de 50 euros e foi atribuído a 39 candidatos.

Citado no comunicado, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, sublinha que se trata de uma "retaguarda importante para aliviar o peso que as despesas com a habitação têm no orçamento das famílias famalicenses".

"O valor das rendas continua a ser um problema para muitas famílias e, por isso, faz todo o sentido que a Câmara Municipal continue atenta e disponível para as apoiar. Tem sido assim nos últimos anos e vai continuar a ser", garantiu.

Este ano, volta a verificar-se um aumento do investimento municipal afeto ao programa "Casa Feliz -- Apoio à Renda" e do número de famílias beneficiadas.

Recorde-se que em 2021 o investimento da Câmara Municipal fixou-se nos 284 mil euros, beneficiando 287 famílias.

Para além da vertente de apoio às rendas, em vigor desde 2012, o programa Casa Feliz arrancou em 2005 com uma vertente de apoio às obras.

Com este projeto, as famílias que mais precisam têm acesso a um apoio financeiro até 5 mil euros para a realização de obras de reparação da habitação, proporcionando as condições mínimas de bem-estar.

Na reunião do executivo de quinta-feira, vão estar também em análise mais 12 candidaturas apresentadas ao "Casa Feliz -- Obras", num investimento municipal que ronda os 60 mil euros.

Desde o seu lançamento, em 2005, já foram concretizados várias centenas de processos de reabilitação, tendo o município investido mais de um milhão de euros.