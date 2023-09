Theo, o bebé galês de dois anos hospitalizado em Faro com uma infeção no cérebro, deverá ser repatriado para o Reino Unido, segundo avançou a seguradora AXA Partners ao jornal ‘Daily Mirror’.“Os profissionais médicos estão a monitorizar a sua condição e estamos a preparar-nos para o repatriamento para o Reino Unido. Estamos em contacto regular com a Sra. Jones [mãe], que está a ser apoiada por uma equipa dedicada”, revelou a seguradora.