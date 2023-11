A família da grávida mandada para casa com a bebé morta na barriga e que alega malformações no feto ainda aguarda pela autópsia.O corpo, sabe o, encontra-se no Hospital Beatriz Ângelo, Loures, e não foi ainda encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O hospital confirma que será feita “autópsia médico-legal para estudo complementar.” Só esta perícia pode esclarecer a causa da morte de Eva, nome que seria dado à bebé.