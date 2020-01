Família de Lara promete lutar até à última para apurar verdade

A família de Lara, a menina de oito anos que morreu no domingo, na sala de triagem do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, Madeira, está determinada a "lutar até às últimas consequências pelo apuramento da verdade e eventuais responsabilidades médicas", segundo familiares.A criança, que se sentiu mal no sábado – com febres altas e desmaios – foi levada ao hospital, onde lhe foi dada medicação para uma "infeção viral respiratória superior".No domingo, porém, o seu estado de saúde agravou-se, e após uma passagem pelo Centro de Saúde do Machico, foi novamente encaminhada para o Nélio Mendonça. Na sala de triagem, entrou em paragem cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, acabou por morrer.O irmão de Lara, de 11 anos, começou, entretanto, a ser medicado para a Gripe B e a restante família – que não quer falar sobre o caso – já tem acompanhamento jurídico.